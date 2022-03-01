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В Иркутской области полицейский застрелил агрессивного алабая

В Иркутской области полицейский застрелил агрессивного алабая
Происшествия, 
Алабай покусал свою хозяйку

В Усольском районе Иркутской области полицейским поступило сообщение о нападении собаки на хозяйку. Жительница села Мальта рассказала, что её шестилетний алабай внезапно начал вести себя агрессивно. Пёс выбрался из вольера и укусил хозяйку, пришедшую из магазина. Женщине пришлось запереться в доме.

На адрес выехал наряд ППС, который обнаружил возле дома разъярённого пса. Он вновь попытался наброситься на хозяйку, а также на полицейских.

Чтобы защитить себя и женщину, полицейские застрелили пса из табельного оружия. Никто из людей не пострадал.


По информации ГУ МВД по Иркутской области

собаки полиция

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