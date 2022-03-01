В Иркутской области полицейский застрелил агрессивного алабая

Алабай покусал свою хозяйку
В Усольском районе Иркутской области полицейским поступило сообщение о нападении собаки на хозяйку. Жительница села Мальта рассказала, что её шестилетний алабай внезапно начал вести себя агрессивно. Пёс выбрался из вольера и укусил хозяйку, пришедшую из магазина. Женщине пришлось запереться в доме.
На адрес выехал наряд ППС, который обнаружил возле дома разъярённого пса. Он вновь попытался наброситься на хозяйку, а также на полицейских.
Чтобы защитить себя и женщину, полицейские застрелили пса из табельного оружия. Никто из людей не пострадал.
По информации ГУ МВД по Иркутской области
Погибли женщина и сосед, пришедший к ней на помощь
Алабай покусал свою хозяйку
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