Ситуация с наледными образованиями находится под контролем специалистов
Из-за активного проявления наледных образований с 24 января в Улан-Удэ введён режим повышенной готовности на реке Половинная микрорайона Мостовой, ручье на Верхней Берёзовке, по улице Каменная микрорайона Дивизионный и Байдоновом ключе микрорайона Забайкальский.
- Силами комбината по благоустройству в микрорайоне Дивизионный проведены работы по отводу воды: прорыта траншея с использованием полковой землеройной машины, проведена распиловка и расчистка траншеи. Мониторинг обстановки проводится администрацией Советского района и командованием военной части, - рассказал заместитель начальника управления по ЧС Дмитрий Фёдоров.
На реке Половинная в микрорайоне Мостовой угрозы подтопления жилого массива на сегодня нет. Обстановка также находится под постоянным наблюдением специалистов. По мере необходимости комбинат по благоустройству расчищает наледные образования.
Напомним, что с сегодняшнего дня из-за раннего таяния закрыта ледовая переправа в микрорайоне Мостовой на реке Селенга. Выше по течению 28 февраля специалисты управления по ЧС обнаружили проталину, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В пригородах Улан-Удэ следят за обстановкой на ручьях
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Тревогу о том, что ночами рубят лес, забили местные жители
Погибли женщина и сосед, пришедший к ней на помощь
Алабай покусал свою хозяйку
Агрессивные животные держат в страже жителей райцентра
Автомобиль с мешками марихуаны остановили сотрудники ГИБДД
Происшествие случилось на северном Байкале
Вор спрятался под тентом, чтобы обчистить павильон стройматериалов
Часть денег вор спустил на ставки
Пурга застала автомобиль в дороге
Мужчина подделал документы и сменил фамилию
Более 160 детей получили различные травмы
Пьяный мужчина залез в чужой дом, чтобы поспать
За минувшие сутки ДТП с пострадавшими не произошло
После наезда девушка встаёт с кровати только с помощью костылей
Мужчина убил знакомого камнем