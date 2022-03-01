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В пригородах Улан-Удэ следят за обстановкой на ручьях

В пригородах Улан-Удэ следят за обстановкой на ручьях
Происшествия,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Ситуация с наледными образованиями находится под контролем специалистов

Из-за активного проявления наледных образований с 24 января в Улан-Удэ введён режим повышенной готовности на реке Половинная микрорайона Мостовой, ручье на Верхней Берёзовке, по улице Каменная микрорайона Дивизионный и Байдоновом ключе микрорайона Забайкальский.

- Силами комбината по благоустройству в микрорайоне Дивизионный проведены работы по отводу воды: прорыта траншея с использованием полковой землеройной машины, проведена распиловка и расчистка траншеи. Мониторинг обстановки проводится администрацией Советского района и командованием военной части, - рассказал заместитель начальника управления по ЧС Дмитрий Фёдоров.

На реке Половинная в микрорайоне Мостовой угрозы подтопления жилого массива на сегодня нет. Обстановка также находится под постоянным наблюдением специалистов. По мере необходимости комбинат по благоустройству расчищает наледные образования.

Напомним, что с сегодняшнего дня из-за раннего таяния закрыта ледовая переправа в микрорайоне Мостовой на реке Селенга. Выше по течению 28 февраля специалисты управления по ЧС обнаружили проталину, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
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