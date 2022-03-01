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В Бурятии на Байкале «Нива» провалилась в промоину

В Бурятии на Байкале «Нива» провалилась в промоину
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Происшествие случилось на северном Байкале

На озере Байкал в Северо-Байкальском районе Бурятии под лёд частично провалился автомобиль «Нива».

В машине ехали двое мужчин, они успели вовремя выбраться.

Сегодня утром на помощь к ним приехали спасатели Северо-Байкальского поисково-спасательного отряда Байкальского поисково-спасательного отряда.

- По уточнённой информации, автомобиль «Нива» провалился частично в промоину глубиной 1,5 метра. Мужчины, находящиеся в автомобиле, не пострадали и доставлены спасателями домой, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Daily», 26 февраля спасатели пришли на помощь к трём автомобилистам, чьи машины не могли проехать к берегу из-за огромной трещины на Байкале. Её ширина 3 до 10 метров, а протяжённость – более 10 километров.

- В связи с аномально высокими температурными показателями на Байкале началось таяние льда, в связи с этим, передвижение по поверхности водоёма опасно для жизни, - предупреждают в МЧС.


Байкал автомобили провалы под лед

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