Улан-удэнец, которого не пустили в кафе, совершил кражу

Часть денег вор спустил на ставки



В отдел полиции №1 в Улан-Удэ поступило заявление о краже от 21-летней горожанки, сообщили в МВД по Бурятии.



Девушка рассказала, что ещё перед новым годом у неё после отдыха в кафе пропал телефон, а в течение последующих трёх дней со счёта списали 30 тысяч рублей.



Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – 22-летнего молодого человека.



Выяснилось, что парень, которого не пустили в кафе, на выходе украл телефон нетрезвой посетительницы. Торчащий из кармана её куртки телефон он приметил, когда девушка одевалась у гардероба.



После кражи разблокировал устройство и через «мобильный банк» несколькими суммами перевел на счёт знакомого чужие деньги. Приятеля вор попросил обналичить деньги, солгав, что своей карты у него нет. Ещё часть денег он потратил на ставки в спортивных играх.



Ранее улан-удэнец уже привлекался к уголовной ответственности - за кражи и наркопреступление. Нигде не работает.



Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».



