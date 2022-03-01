Часть денег вор спустил на ставки
В отдел полиции №1 в Улан-Удэ поступило заявление о краже от 21-летней горожанки, сообщили в МВД по Бурятии.
Девушка рассказала, что ещё перед новым годом у неё после отдыха в кафе пропал телефон, а в течение последующих трёх дней со счёта списали 30 тысяч рублей.
Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – 22-летнего молодого человека.
Выяснилось, что парень, которого не пустили в кафе, на выходе украл телефон нетрезвой посетительницы. Торчащий из кармана её куртки телефон он приметил, когда девушка одевалась у гардероба.
После кражи разблокировал устройство и через «мобильный банк» несколькими суммами перевел на счёт знакомого чужие деньги. Приятеля вор попросил обналичить деньги, солгав, что своей карты у него нет. Ещё часть денег он потратил на ставки в спортивных играх.
Ранее улан-удэнец уже привлекался к уголовной ответственности - за кражи и наркопреступление. Нигде не работает.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
Улан-удэнец, которого не пустили в кафе, совершил кражу
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