Пурга застала автомобиль в дороге
Вечером 28 февраля в Единую дежурную диспетчерскую службу Северо-Байкальского района Бурятии позвонил взволнованный мужчина. Он сообщил, что вблизи курорта Хакусы застрял легковой автомобиль с его семьей. Глава семейства просил вызволить из снежной пурги жену с двумя детьми. О происшествии сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».
Спасатели приехали на место. В 19 часов женщина с детьми были доставлены в город Северобайкальск.
Ещё одно происшествие случилось вчера в местности 18 тонь. Здесь застрял автомобиль Niva Chevrolet. Двое мужчин не могли выехать из-за пурги, так как видимости не было.
Местонахождение по геолокации не удалось определить. Сегодня в 5:30 на поиски выехали три спасателя Байкальского поисково-спасательного отряда на двух снегоходах. В 6:50 мужчин доставили в посёлок Нижнеангарск.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 февраля спасатели пришли на помощь к трём автомобилистам, чьи машины не могли проехать к берегу из-за огромной трещины на Байкале. Её ширина 3 до 10 метров, а протяжённость – более 10 километров.
В Бурятии автомобиль с двумя детьми застрял в снежном плену
Происшествия, Фото:
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