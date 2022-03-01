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Убийцу из Забайкалья спустя 18 лет нашли в Краснодаре

Убийцу из Забайкалья спустя 18 лет нашли в Краснодаре
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина подделал документы и сменил фамилию

Забайкальский краевой суд признал 37-летнего жителя Краснодара виновным в двойном убийстве.

Преступление произошло в ноябре 2002 года в городе Петровск-Забайкальский. Мужчина распивал спиртное в компании молодых людей.

Во время ссоры он и пятеро его знакомых начали избивать двоих мужчин сначала во дворе дома, а потом затащили в дом. Они пинали лежащих на полу потерпевших ногами и наносили удары различными предметами – кухонными ножами, деревянной скалкой, кирпичами, электрической плиткой, металлическими шампурами.

От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте преступления. Их трупы отправили на городскую свалку, где сожгли.

Уголовное дело было возбуждено по сообщению о безвестном исчезновении мужчин в феврале 2003 года, спустя 10 дней обнаружили их обгоревшие трупы. Принимавшие участие в убийстве мужчины установлены. Их всех, за исключением одного, задержали и заключили под стражу, а в декабре того же года их осудили и приговорили к лишению свободы сроком от 8 до 17 лет.

Обвиняемый скрылся, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с розыском. Спустя 18 лет мужчину задержали полицейские в Краснодаре, где он жил с семьёй по поддельным документам, полученным на другую фамилию. После его доставили в Читу и арестовали.

- Его причастность к совершению преступления установлена путём опознаний, а также проведения генотипоскопической экспертизы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Также удовлетворены иски троих потерпевших, с обвиняемого взыскали компенсацию морального вреда в сумме по 1 млн рублей в пользу каждого.

Приговор в законную силу не вступил.
убийство

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