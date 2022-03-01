Более 160 детей получили различные травмы
В 2021 году на дорогах Бурятии зарегистрировано 145 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. В ДТП погибли пять детей, ещё 166 получили травмы.
За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере трёх тысяч рублей. По итогам прошлого года к административной ответственности привлечены 5545 водителей.
- С начала текущего года складывается неблагоприятная ситуация с уровнем детского дорожно-транспортного травматизма. Из 14 ДТП с участием детей в 12 случаях пострадали дети-пассажиры, травмы различной степени тяжести получили 16 несовершеннолетних. В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительное соблюдать ПДД при перевозке детей, - обратились в УГИБДД по Бурятии.
За год в Бурятии в ДТП погибли пять детей
Происшествия, Фото:
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