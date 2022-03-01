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В Улан-Удэ залезший в дом пьяница оказался разыскиваемым преступником

В Улан-Удэ залезший в дом пьяница оказался разыскиваемым преступником
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Пьяный мужчина залез в чужой дом, чтобы поспать

26 февраля в полицию Октябрьского района Улан-Удэ позвонили бдительные жители 119 квартала. Они рассказали, что в соседском частном доме находится посторонний.

На место отправились участковый уполномоченный полиции и оперативник уголовного розыска отдела полиции №2. Перед этим полицейские связались с хозяйкой дома, и она подтвердила, что сама временно находится в другом регионе, а её дом должен быть заперт.

Подъехав к дому, полицейские обнаружили запертую калитку. Однако следы на снегу показывали, что неизвестный перемахнул через забор.

В доме полицейские обнаружили сломанный замок на входной двери, а на кровати – спящего пьяного мужчину. Разбудив незваного гостя, полицейские попытались выяснить его данные, однако он представлялся выдуманными именами.

Позже полицейские установили личность задержанного. Так выяснилось, что мужчина объявлен в федеральный розыск за грабёж в Забайкальском крае.

- Мужчина рассказал правоохранителям, что преступление совершил в 2018 году. Скрыться от суда мужчина решил в Бурятии. Несколько лет он снимал временное жильё и нигде не работал, часто представлялся выдуманными именами, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

В МВД уточнили, что полицейские передадут задержанного коллегам из Забайкальского края.

федеральный розыск

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