За минувшие сутки ДТП с пострадавшими не произошло
28 февраля в Бурятии ГИБДД зарегистрировала 30 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП с пострадавшими не произошло, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Вчера на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 367 нарушений ПДД. В том числе задержаны 18 водителей, находившиеся за рулём в состоянии опьянения. Ещё пять водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Также три автомобилиста были привлечены за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.
В связи с образованием снежного наката на проезжей части Госавтоинспекция рекомендует быть предельно внимательными, осторожными и аккуратными на дорогах, соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, особенно подъезжая к мостам, перекрёсткам, светофорным объектам и пешеходным переходам.
В последний день зимы на дорогах Бурятии поймали 26 пьяных водителей
Происшествия, Фото:
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