В Улан-Удэ студентка, сбитая автомобилем, отсудила компенсацию

После наезда девушка встаёт с кровати только с помощью костылей



Судебные приставы в Улан-Удэ взыскали с 47-летнего автомобилиста, наехавшего на пешехода, компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



ДТП произошло на пешеходном переходе. Водитель Toyota Corolla, ехавший на скорости выше положенного, не пропустил девушку на «зебре» и сбил её.



Пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести. При этом только сейчас она начала вставать с кровати с помощью костылей. Помимо этого, её мучают сильные боли в тазобедренной части тела, ног и головы. Девушка также вынуждена принимать много лекарств. Будучи студенткой очного отделения на медицинском факультете, она пропустила длительный период учёбы.



Водитель не оказал девушке ни моральную поддержку, ни материальную помощь. Поэтому она обратилась в суд о взыскании компенсации морального вреда.



– Суд, рассмотрев материалы дела, встал на сторону истца. Для взыскания компенсации морального вреда судебный пристав-исполнитель направил постановления об обращении взыскания на источники доходов должника и на денежные средства, находящиеся на расчётных счетах. Дополнительно мужчине ограничили выезд за пределы страны. – сообщила начальник Октябрьского районного отделения судебных приставов № Улан-Удэ Надежда Мосорова.



Комплекс мер позволил взыскать с виновника ДТП задолженность. На сегодняшний день взыскателю перечислено 120 тысяч рублей компенсации морального вреда. Также с должника взыскано свыше 8 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения.



