В Иркутской области раскрыли дело 15-летней давности

Мужчина убил знакомого камнем



В Иркутской области следователи-криминалисты подняли из архива уголовное дело по факту убийства мужчины, совершенного в Бодайбинском районе осенью 2007 года. Проанализировав материалы, следователи возобновили производство по уголовному делу.



Правоохранители вышли на след подозреваемого в преступлении. 52-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве.



По версии следствия, 19 октября 2007 года двое мужчин ехали на автомобиле из посёлка Кропоткин в город Бодайбо. По дороге между ними возникла ссора. Тогда один из них предложил остановиться и выйти из машины, чтобы поговорить. На улице завязалась драка, в ходе которой мужчина нанёс оппоненту несколько ударов камнем по голове. От полученных травм 31-летний потерпевший скончался на месте преступления.



Тогда следствию не удалось раскрыть преступление. Уголовное дело было приостановлено.



В середине февраля текущего года в городе Алексин Тульской области подозреваемый в преступлении был задержан следователями-криминалистами СК при содействии сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области и СОБР Управления Росгвардии. На допросе он признался в содеянном, рассказав все обстоятельства произошедшего.



Обвиняемого заключили под стражу. Он арестован на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СК СКР по Иркутской области.

