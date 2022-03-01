В Иркутской области раскрыли дело 15-летней давности

Мужчина убил знакомого камнем
В Иркутской области следователи-криминалисты подняли из архива уголовное дело по факту убийства мужчины, совершенного в Бодайбинском районе осенью 2007 года. Проанализировав материалы, следователи возобновили производство по уголовному делу.
Правоохранители вышли на след подозреваемого в преступлении. 52-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве.
По версии следствия, 19 октября 2007 года двое мужчин ехали на автомобиле из посёлка Кропоткин в город Бодайбо. По дороге между ними возникла ссора. Тогда один из них предложил остановиться и выйти из машины, чтобы поговорить. На улице завязалась драка, в ходе которой мужчина нанёс оппоненту несколько ударов камнем по голове. От полученных травм 31-летний потерпевший скончался на месте преступления.
Тогда следствию не удалось раскрыть преступление. Уголовное дело было приостановлено.
В середине февраля текущего года в городе Алексин Тульской области подозреваемый в преступлении был задержан следователями-криминалистами СК при содействии сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области и СОБР Управления Росгвардии. На допросе он признался в содеянном, рассказав все обстоятельства произошедшего.
Обвиняемого заключили под стражу. Он арестован на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СК СКР по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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