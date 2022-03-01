В пригороде Улан-Удэ горел магазин

26 февраля в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии загорелся магазин. На момент прибытия пожарных было сильное задымление.Пожар ликвидирован за семь минут, сообщили в группе «Иволга-инфо. 24/7».В результате пожара повреждена металлическая обшивка магазина изнутри на площади 30 квадратных метров.Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки.

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