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В пригороде Улан-Удэ горел магазин

В пригороде Улан-Удэ горел магазин
Происшествия,  Фото:"Иволга-инфо"
Вероятно, случилось короткое замыкание

26 февраля в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии загорелся магазин. На момент прибытия пожарных было сильное задымление.

Пожар ликвидирован за семь минут, сообщили в группе «Иволга-инфо. 24/7».

В результате пожара повреждена металлическая обшивка магазина изнутри на площади 30 квадратных метров.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки.



пожар

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