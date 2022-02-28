В Забайкалье пытались переправить в колонию наркотики в шампуне

Сотрудники колонии обнаружили наркотики в посылке
Сотрудники исправительной колонии №2 в посёлке Шара-Горохон Забайкальского края обнаружили запрещённые вещества во флаконе из-под шампуня. Этот шампунь пришёл в посылке, сообщает пресс-служба УФСИН Забайкальского края.
- В ходе досмотра посылки, поступившей от гражданки С. на имя осужденного Ч., в флаконе из-под шампуня обнаружили вещество со специфическим запахом тёмно-зелёного цвета. Сотрудники составили рапорт. Вещества отправили на экспертизу, результат которой показал наличие более 10 грамм масла каннабиса. По факту попытки передачи запрещённых предметов назначена и проводится проверка, - говорится в сообщении.
За доставку запрещенных к хранению осуждёнными предметов предусмотрена ответственность по ст.19.12 КоАП РФ со штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. За доставку наркотиков предусмотрена ст.228.1 УК РФ с лишением свободы до десяти лет.
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Происшествия, Фото:
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