 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 февраля

27 февраля

Популярное

В Забайкалье пытались переправить в колонию наркотики в шампуне

В Забайкалье пытались переправить в колонию наркотики в шампуне
Происшествия,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
Сотрудники колонии обнаружили наркотики в посылке

Сотрудники исправительной колонии №2 в посёлке Шара-Горохон Забайкальского края обнаружили запрещённые вещества во флаконе из-под шампуня. Этот шампунь пришёл в посылке, сообщает пресс-служба УФСИН Забайкальского края.

- В ходе досмотра посылки, поступившей от гражданки С. на имя осужденного Ч., в флаконе из-под шампуня обнаружили вещество со специфическим запахом тёмно-зелёного цвета. Сотрудники составили рапорт. Вещества отправили на экспертизу, результат которой показал наличие более 10 грамм масла каннабиса. По факту попытки передачи запрещённых предметов назначена и проводится проверка, - говорится в сообщении.

За доставку запрещенных к хранению осуждёнными предметов предусмотрена ответственность по ст.19.12 КоАП РФ со штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. За доставку наркотиков предусмотрена ст.228.1 УК РФ с лишением свободы до десяти лет.
наркотики колония

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области поймали похитителей майнингового оборудования на 4 млн
В Иркутской области поймали похитителей майнингового оборудования на 4 млн
Происшествия, 28.02.2022
Полицейские задержали воров с поличным по горячим следам
В Улан-Удэ эвакуировали посетителей аэропорта
В Улан-Удэ эвакуировали посетителей аэропорта
Происшествия, 28.02.2022
Аэропорт осмотрели взрывотехники ОМОН
В Улан-Удэ поймали юных карманников
В Улан-Удэ поймали юных карманников
Происшествия, 28.02.2022
Задержаны 14-летний школьник и его 15-летний друг
Читинка обманула своего знакомого более чем 200 тысяч
Читинка обманула своего знакомого более чем 200 тысяч
Происшествия, 28.02.2022
Женщина изначально заняла у него деньги, чтобы погасить долги за «коммуналку»
В Иркутской области водитель сбил школьницу и скрылся
В Иркутской области водитель сбил школьницу и скрылся
Происшествия, 28.02.2022
Водитель, убедившись, что с девушкой всё нормально, просто поехал дальше
Улан-удэнец убил отца за просьбу найти работу
Улан-удэнец убил отца за просьбу найти работу
Происшествия, 28.02.2022
Нападавший опомнился только после убийства
Двух жителей Бурятии и гражданина Китая осудили за контрабанду леса
Двух жителей Бурятии и гражданина Китая осудили за контрабанду леса
Происшествия, 28.02.2022
В Китай незаконно вывезли пиломатериалов более чем на 20 млн рублей
В Бурятии вынесли приговор сбытчицам «синтетики»
В Бурятии вынесли приговор сбытчицам «синтетики»
Происшествия, 28.02.2022
Закладчицы работали в составе преступной группы
Бурятское землетрясение «докатилось» до Иркутской области
Бурятское землетрясение «докатилось» до Иркутской области
Происшествия, 28.02.2022
Землетрясение ощущалось в нескольких населённых пунктах
В Бурятии спасли заблудившегося мужчину
В Бурятии спасли заблудившегося мужчину
Происшествия, 28.02.2022
Спасатели были на связи с потерявшимся человеком
В Бурятии поджигатели уничтожили жилой дом
В Бурятии поджигатели уничтожили жилой дом
Происшествия, 28.02.2022
Пожарные тушили огонь почти полчаса
Житель Бурятии попался на краже дорогого виски
Житель Бурятии попался на краже дорогого виски
Происшествия, 28.02.2022
Действия вора заметили работники службы безопасности магазина
В Бурятии на ходу загорелся автомобиль
В Бурятии на ходу загорелся автомобиль
Происшествия, 28.02.2022
Водитель вовремя почувствовал запах гари
Улан-удэнец, продавая шифоньер, стал жертвой мошенников
Улан-удэнец, продавая шифоньер, стал жертвой мошенников
Происшествия, 28.02.2022
Мужчина поверил в оформление курьерской доставки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^