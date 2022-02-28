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В Иркутской области поймали похитителей майнингового оборудования на 4 млн

В Иркутской области поймали похитителей майнингового оборудования на 4 млн
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Полицейские задержали воров с поличным по горячим следам

На днях в полицию обратился 61-летний иркутянин и сообщил, что из его гаража, расположенного в микрорайоне Зелёный, неизвестные украли оборудование для майнинга и скрылись. Ущерб составил почти четыре миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские установили приметы автомобиля, и искомый транспорт был остановлен в Иркутске на улице Чкалова.

- В салоне машины находились четверо ранее неоднократно судимых мужчин в возрасте от 29 до 32 лет. В ходе обыска транспортного средства сыщики обнаружили похищенное имущество. Как выяснилось, в иномарке также находилось оборудование, украденное ими у другого владельца. По предварительным данным, подозреваемые планировали его продать, - сообщает Главное управление МВД.

Возбуждено несколько уголовных дел по статье «Кража, совершённая в крупном и особо крупном размерах». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

кража майнинг

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