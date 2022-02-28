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В Улан-Удэ поймали юных карманников

В Улан-Удэ поймали юных карманников
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Задержаны 14-летний школьник и его 15-летний друг

Оперативники отдела полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ задержали несовершеннолетних карманников, сообщили в МВД по Бурятии.

16 февраля в полицию поступило сообщение о краже из частного дома. Хозяев не было неделю. В какой-то день неизвестные, сбили навесной замок и унесли из дома продукты и телевизор.

Полицейские раскрыли кражу. Ворами оказались парни 14 и 16 лет. Оба раньше были судимы за кражи. Они рассказали, что сдали телевизор в скупку.

Во время задержания у одного из них полицейские изъяли два сотовых телефона. Эти телефоны также были украдены.

Вскоре выяснилось, что юноши совершали карманные кражи.

Так, 14-летний школьник 15 февраля в маршрутке стащил телефон из рюкзака сверстницы, задремавшей по дороге. Спустя три дня он украл гаджет у 44-летнего пассажира микроавтобуса, выходившего из салона. Телефон он незаметно вынул из заднего кармана его джинсов. Телефоны он подарил маме и другу.

Его 16-летний приятель 22 февраля при похожих обстоятельствах украл сотовый телефон из кармана куртки 35-летней женщины.

- В настоящее время в отношении несовершеннолетних возбуждён ряд уголовных дел: по факту квартирной кражи группой лиц по предварительному сговору, а также за карманные кражи. Следствие продолжается. Устанавливается причастность подростков к аналогичным преступлениям, - сообщили в МВД. 
кража

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