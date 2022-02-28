В Улан-Удэ поймали юных карманников

Задержаны 14-летний школьник и его 15-летний друг



Оперативники отдела полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ задержали несовершеннолетних карманников, сообщили в МВД по Бурятии.



16 февраля в полицию поступило сообщение о краже из частного дома. Хозяев не было неделю. В какой-то день неизвестные, сбили навесной замок и унесли из дома продукты и телевизор.



Полицейские раскрыли кражу. Ворами оказались парни 14 и 16 лет. Оба раньше были судимы за кражи. Они рассказали, что сдали телевизор в скупку.



Во время задержания у одного из них полицейские изъяли два сотовых телефона. Эти телефоны также были украдены.



Вскоре выяснилось, что юноши совершали карманные кражи.



Так, 14-летний школьник 15 февраля в маршрутке стащил телефон из рюкзака сверстницы, задремавшей по дороге. Спустя три дня он украл гаджет у 44-летнего пассажира микроавтобуса, выходившего из салона. Телефон он незаметно вынул из заднего кармана его джинсов. Телефоны он подарил маме и другу.



Его 16-летний приятель 22 февраля при похожих обстоятельствах украл сотовый телефон из кармана куртки 35-летней женщины.



- В настоящее время в отношении несовершеннолетних возбуждён ряд уголовных дел: по факту квартирной кражи группой лиц по предварительному сговору, а также за карманные кражи. Следствие продолжается. Устанавливается причастность подростков к аналогичным преступлениям, - сообщили в МВД.

