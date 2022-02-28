Задержаны 14-летний школьник и его 15-летний друг
Оперативники отдела полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ задержали несовершеннолетних карманников, сообщили в МВД по Бурятии.
16 февраля в полицию поступило сообщение о краже из частного дома. Хозяев не было неделю. В какой-то день неизвестные, сбили навесной замок и унесли из дома продукты и телевизор.
Полицейские раскрыли кражу. Ворами оказались парни 14 и 16 лет. Оба раньше были судимы за кражи. Они рассказали, что сдали телевизор в скупку.
Во время задержания у одного из них полицейские изъяли два сотовых телефона. Эти телефоны также были украдены.
Вскоре выяснилось, что юноши совершали карманные кражи.
Так, 14-летний школьник 15 февраля в маршрутке стащил телефон из рюкзака сверстницы, задремавшей по дороге. Спустя три дня он украл гаджет у 44-летнего пассажира микроавтобуса, выходившего из салона. Телефон он незаметно вынул из заднего кармана его джинсов. Телефоны он подарил маме и другу.
Его 16-летний приятель 22 февраля при похожих обстоятельствах украл сотовый телефон из кармана куртки 35-летней женщины.
- В настоящее время в отношении несовершеннолетних возбуждён ряд уголовных дел: по факту квартирной кражи группой лиц по предварительному сговору, а также за карманные кражи. Следствие продолжается. Устанавливается причастность подростков к аналогичным преступлениям, - сообщили в МВД.
В Улан-Удэ поймали юных карманников
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Задержаны 14-летний школьник и его 15-летний друг
Возбуждено уголовное дело
Женщина изначально заняла у него деньги, чтобы погасить долги за «коммуналку»
Водитель, убедившись, что с девушкой всё нормально, просто поехал дальше
Нападавший опомнился только после убийства
В Китай незаконно вывезли пиломатериалов более чем на 20 млн рублей
Закладчицы работали в составе преступной группы
Землетрясение ощущалось в нескольких населённых пунктах
Спасатели были на связи с потерявшимся человеком
Пожарные тушили огонь почти полчаса
Действия вора заметили работники службы безопасности магазина
Водитель вовремя почувствовал запах гари
Мужчина поверил в оформление курьерской доставки
ДТП произошло в Тарбагатайском районе
Пассажирам пришлось идти пешком