Читинка обманула своего знакомого более чем 200 тысяч

Женщина изначально заняла у него деньги, чтобы погасить долги за «коммуналку»



В отдел полиции в Чите обратился мужчина с заявлением о краже денег с банковской карты на сумму 224 726 рублей. Потерпевший рассказал, что ранее доверял карту своей знакомой.



Как выяснилось, 56-летняя знакомая хотела занять у мужчины 50 тысяч рублей, чтобы погасить долги за коммунальные услуги. Он отдал ей свою карту и сообщил пароль, а она, воспользовавшись доверием, сняла с карты более 200 тысяч рублей.



После чего вернула карту владельцу и потратила деньги на личные нужды. Стоит отметить, что женщина уже ранее судима за кражу.



- Возбуждено уголовное дело. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

