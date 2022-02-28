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Читинка обманула своего знакомого более чем 200 тысяч

Читинка обманула своего знакомого более чем 200 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина изначально заняла у него деньги, чтобы погасить долги за «коммуналку»

В отдел полиции в Чите обратился мужчина с заявлением о краже денег с банковской карты на сумму 224 726 рублей. Потерпевший рассказал, что ранее доверял карту своей знакомой.

Как выяснилось, 56-летняя знакомая хотела занять у мужчины 50 тысяч рублей, чтобы погасить долги за коммунальные услуги. Он отдал ей свою карту и сообщил пароль, а она, воспользовавшись доверием, сняла с карты более 200 тысяч рублей.

После чего вернула карту владельцу и потратила деньги на личные нужды. Стоит отметить, что женщина уже ранее судима за кражу.

- Возбуждено уголовное дело. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
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