Водитель, убедившись, что с девушкой всё нормально, просто поехал дальше
27 февраля в городе Саянск Иркутской области водитель сбил 15-летнюю девушку, шедшую по пешеходному переходу. Не оказав ей помощи, мужчина скрылся с места аварии. С травмами несовершеннолетняя обратилась в больницу.
На следующий день, полицейские задержали виновника ДТП, им оказался 25-летний местный житель.
- Вчера я ехал в гараж, и на пешеходном переходе зацепил девчонку, ну то есть, стукнул её. Остановился подошёл к ней, спросил, всё ли хорошо, поговорили с ней, вроде всё нормально, она сказала, что испугалась чуть-чуть, я тоже испугался и уехал, поэтому никуда не сообщил, - рассказал на допросе водитель.
В отношении мужчины возбудили сразу несколько административных протоколов за нарушение правил ПДД в том числе за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием.
Нарушителю грозит лишение водительских прав от 1 до 1.5 лет, либо арест на 15 суток.
В Иркутской области водитель сбил школьницу и скрылся
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Нападавший опомнился только после убийства
В Китай незаконно вывезли пиломатериалов более чем на 20 млн рублей
Закладчицы работали в составе преступной группы
Землетрясение ощущалось в нескольких населённых пунктах
Спасатели были на связи с потерявшимся человеком
Пожарные тушили огонь почти полчаса
Действия вора заметили работники службы безопасности магазина
Водитель вовремя почувствовал запах гари
Мужчина поверил в оформление курьерской доставки
ДТП произошло в Тарбагатайском районе
Пассажирам пришлось идти пешком
Прокуратура предупреждает о новом виде обмана
Сгорела летняя кухня и крыша бани
Женщина несколько дней не выходила на связь с родственниками
Также мужчину лишили водительских прав