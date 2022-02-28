В Иркутской области водитель сбил школьницу и скрылся

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель, убедившись, что с девушкой всё нормально, просто поехал дальше



27 февраля в городе Саянск Иркутской области водитель сбил 15-летнюю девушку, шедшую по пешеходному переходу. Не оказав ей помощи, мужчина скрылся с места аварии. С травмами несовершеннолетняя обратилась в больницу.



На следующий день, полицейские задержали виновника ДТП, им оказался 25-летний местный житель.



- Вчера я ехал в гараж, и на пешеходном переходе зацепил девчонку, ну то есть, стукнул её. Остановился подошёл к ней, спросил, всё ли хорошо, поговорили с ней, вроде всё нормально, она сказала, что испугалась чуть-чуть, я тоже испугался и уехал, поэтому никуда не сообщил, - рассказал на допросе водитель.



В отношении мужчины возбудили сразу несколько административных протоколов за нарушение правил ПДД в том числе за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием.



Нарушителю грозит лишение водительских прав от 1 до 1.5 лет, либо арест на 15 суток.



