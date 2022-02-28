В Бурятии вынесли приговор сбытчицам «синтетики»

Закладчицы работали в составе преступной группы
В Улан-Удэ сотрудники ФСБ задержали двух женщин, которые распространяли синтетические наркотики через закладки.
- В рамках борьбы с оборотом наркотических средств пресечена противоправная деятельность двух гражданок, причастных к незаконному сбыту наркотических средств синтетического происхождения путем осуществления закладок в составе преступной группы, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Бурятия.
Суд в Улан-Удэ признал закладчиц виновными в покушении на сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере.
Одна из закладчиц приговорена к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет, вторая – к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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