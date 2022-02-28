В Бурятии вынесли приговор сбытчицам «синтетики»

Происшествия, Фото: УФСБ по Бурятии

Закладчицы работали в составе преступной группы



В Улан-Удэ сотрудники ФСБ задержали двух женщин, которые распространяли синтетические наркотики через закладки.



- В рамках борьбы с оборотом наркотических средств пресечена противоправная деятельность двух гражданок, причастных к незаконному сбыту наркотических средств синтетического происхождения путем осуществления закладок в составе преступной группы, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Бурятия.



Суд в Улан-Удэ признал закладчиц виновными в покушении на сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере.



Одна из закладчиц приговорена к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет, вторая – к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и 6 месяцев.



Приговор вступил в законную силу.

