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Бурятское землетрясение «докатилось» до Иркутской области

Бурятское землетрясение «докатилось» до Иркутской области
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Землетрясение ощущалось в нескольких населённых пунктах

Землетрясение магнитудой 3,9 энергетическим классом 11 было зарегистрировано в воскресенье, 27 февраля, в Окинском районе Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс».

- По данным сейсмологов, подземный толчок произошёл 27 февраля в 12:18 по местному времени. Эпицентр находился в верховьях реки Большая Белая в горной системе Восточный Саян, - сообщает издание.

Согласно оперативным данным, землетрясение ощущалось на территории Иркутской области в городе Зима - 3 балла, в посёлках Новостройка, Онот, Инга - 2-3 балла.



землетрясение

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