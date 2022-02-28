Бурятское землетрясение «докатилось» до Иркутской области

Землетрясение ощущалось в нескольких населённых пунктах



Землетрясение магнитудой 3,9 энергетическим классом 11 было зарегистрировано в воскресенье, 27 февраля, в Окинском районе Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс».



- По данным сейсмологов, подземный толчок произошёл 27 февраля в 12:18 по местному времени. Эпицентр находился в верховьях реки Большая Белая в горной системе Восточный Саян, - сообщает издание.



Согласно оперативным данным, землетрясение ощущалось на территории Иркутской области в городе Зима - 3 балла, в посёлках Новостройка, Онот, Инга - 2-3 балла.







