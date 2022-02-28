Землетрясение ощущалось в нескольких населённых пунктах
Землетрясение магнитудой 3,9 энергетическим классом 11 было зарегистрировано в воскресенье, 27 февраля, в Окинском районе Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс».
- По данным сейсмологов, подземный толчок произошёл 27 февраля в 12:18 по местному времени. Эпицентр находился в верховьях реки Большая Белая в горной системе Восточный Саян, - сообщает издание.
Согласно оперативным данным, землетрясение ощущалось на территории Иркутской области в городе Зима - 3 балла, в посёлках Новостройка, Онот, Инга - 2-3 балла.
Бурятское землетрясение «докатилось» до Иркутской области
Происшествия, Фото:
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