Спасатели были на связи с потерявшимся человеком
Поздно вечером 27 февраля между сёлами Саган-Нур и Никольский в Мухоршибирском районе Бурятии заблудился мужчина.
Он сам позвонил на номер «112». После чего сигнал о потерявшемся передали в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу.
- Потерявшийся мужчина находился на телефонной связи со спасателями. Пока спасатели помогали ему сориентироваться и выбраться, дополнительно из Саган-Нура к поискам были привлечены сотрудники полиции и скорой медицинской помощи, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Благодаря оказанной помощи мужчина смог самостоятельно выйти к полицейским.
В Бурятии спасли заблудившегося мужчину
Происшествия, Фото:
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