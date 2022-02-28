В Бурятии спасли заблудившегося мужчину

Спасатели были на связи с потерявшимся человеком



Поздно вечером 27 февраля между сёлами Саган-Нур и Никольский в Мухоршибирском районе Бурятии заблудился мужчина.



Он сам позвонил на номер «112». После чего сигнал о потерявшемся передали в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу.



- Потерявшийся мужчина находился на телефонной связи со спасателями. Пока спасатели помогали ему сориентироваться и выбраться, дополнительно из Саган-Нура к поискам были привлечены сотрудники полиции и скорой медицинской помощи, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Благодаря оказанной помощи мужчина смог самостоятельно выйти к полицейским.



