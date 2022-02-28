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В Бурятии спасли заблудившегося мужчину

В Бурятии спасли заблудившегося мужчину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Спасатели были на связи с потерявшимся человеком

Поздно вечером 27 февраля между сёлами Саган-Нур и Никольский в Мухоршибирском районе Бурятии заблудился мужчина.

Он сам позвонил на номер «112». После чего сигнал о потерявшемся передали в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу.

- Потерявшийся мужчина находился на телефонной связи со спасателями. Пока спасатели помогали ему сориентироваться и выбраться, дополнительно из Саган-Нура к поискам были привлечены сотрудники полиции и скорой медицинской помощи, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Благодаря оказанной помощи мужчина смог самостоятельно выйти к полицейским.

пропавшие без вести

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