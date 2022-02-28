В Бурятии поджигатели уничтожили жилой дом

Пожарные тушили огонь почти полчаса



Вчера, 27 февраля, в селе Семеновка Кяхтинского района Бурятии сгорел жилой дом.



- На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны дом и веранда горели изнутри. На ликвидацию пожара потребовалось около 28 минут. В результате пожара огнём уничтожен дом с верандой на площади 41 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Предположительной причиной пожара назван умышленный поджог.



Также вчера в селе Таракановка Кабанского района сгорели баня и дровяник. Произошло это из-за короткого замыкания электропроводки в бане.



Справка:



Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

