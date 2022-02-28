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Житель Бурятии попался на краже дорогого виски

Житель Бурятии попался на краже дорогого виски
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Действия вора заметили работники службы безопасности магазина

В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии работники супермаркета нажали кнопку экстренного вызова. Через несколько минут на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. На выходе из магазина они задержали пьяного мужчину.

В ходе личного досмотра у задержанного были обнаружены две украденные бутылки дорогого виски. Их общая стоимость – около восьми тысяч рублей.

- Задержанный – не работающий, ранее судимый 35-летний местный житель. По его словам, он тайно похитил алкоголь с витрины, но его заметили работники службы безопасности по системе видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

В ходе разбирательств выяснилось, что мужчина ранее уже трижды воровал из этого же магазина продукты и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
кража Росгвардия

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