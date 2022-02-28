Действия вора заметили работники службы безопасности магазина
В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии работники супермаркета нажали кнопку экстренного вызова. Через несколько минут на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. На выходе из магазина они задержали пьяного мужчину.
В ходе личного досмотра у задержанного были обнаружены две украденные бутылки дорогого виски. Их общая стоимость – около восьми тысяч рублей.
- Задержанный – не работающий, ранее судимый 35-летний местный житель. По его словам, он тайно похитил алкоголь с витрины, но его заметили работники службы безопасности по системе видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В ходе разбирательств выяснилось, что мужчина ранее уже трижды воровал из этого же магазина продукты и алкоголь.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Житель Бурятии попался на краже дорогого виски
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Действия вора заметили работники службы безопасности магазина
Водитель вовремя почувствовал запах гари
Мужчина поверил в оформление курьерской доставки
ДТП произошло в Тарбагатайском районе
Пассажирам пришлось идти пешком
Прокуратура предупреждает о новом виде обмана
Сгорела летняя кухня и крыша бани
Женщина несколько дней не выходила на связь с родственниками
Также мужчину лишили водительских прав
У обоих братьев минимизирован риск ампутации
Наркотик он нёс в пакете с одеждой
Сосны и лиственницы незаконно рубили три года
Мужчина второй раз попался с наркотиками
Убийство произошло после того, как пара весь день распивала алкоголь
Украденную лошадь вор привёл во двор родственника