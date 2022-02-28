Житель Бурятии попался на краже дорогого виски

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Действия вора заметили работники службы безопасности магазина



В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии работники супермаркета нажали кнопку экстренного вызова. Через несколько минут на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. На выходе из магазина они задержали пьяного мужчину.



В ходе личного досмотра у задержанного были обнаружены две украденные бутылки дорогого виски. Их общая стоимость – около восьми тысяч рублей.



- Задержанный – не работающий, ранее судимый 35-летний местный житель. По его словам, он тайно похитил алкоголь с витрины, но его заметили работники службы безопасности по системе видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



В ходе разбирательств выяснилось, что мужчина ранее уже трижды воровал из этого же магазина продукты и алкоголь.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

