Водитель вовремя почувствовал запах гари
На 60 км автодороги «Улан-Удэ – Курумкан» в Прибайкальском районе Бурятии на ходу загорелся автомобиль «Тойота Ипсум». Об инциденте сообщается в группе «Прибайкалье-инфо. 24/7».
- Во время движения почувствовали запах гари, остановились, в этот момент из-под капота показалось пламя, - рассказал водитель.
Иномарка выгорела полностью.
Розлива топлива и его возгорания не допущено. Пострадавших нет.
По предварительным данным, возгорание случилось из-за короткого замыкания проводки.
В Бурятии на ходу загорелся автомобиль
Происшествия, Фото:
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