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В Бурятии на ходу загорелся автомобиль

В Бурятии на ходу загорелся автомобиль
Происшествия,  Фото:"Прибайкалье-инфо"
Водитель вовремя почувствовал запах гари

На 60 км автодороги «Улан-Удэ – Курумкан» в Прибайкальском районе Бурятии на ходу загорелся автомобиль «Тойота Ипсум». Об инциденте сообщается в группе «Прибайкалье-инфо. 24/7».

- Во время движения почувствовали запах гари, остановились, в этот момент из-под капота показалось пламя, - рассказал водитель.

Иномарка выгорела полностью.

Розлива топлива и его возгорания не допущено. Пострадавших нет.

По предварительным данным, возгорание случилось из-за короткого замыкания проводки.
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