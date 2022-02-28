В Бурятии на ходу загорелся автомобиль

Водитель вовремя почувствовал запах гари



На 60 км автодороги «Улан-Удэ – Курумкан» в Прибайкальском районе Бурятии на ходу загорелся автомобиль «Тойота Ипсум». Об инциденте сообщается в группе «Прибайкалье-инфо. 24/7».



- Во время движения почувствовали запах гари, остановились, в этот момент из-под капота показалось пламя, - рассказал водитель.



Иномарка выгорела полностью.



Розлива топлива и его возгорания не допущено. Пострадавших нет.



По предварительным данным, возгорание случилось из-за короткого замыкания проводки.

