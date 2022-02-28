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Улан-удэнец, продавая шифоньер, стал жертвой мошенников

Улан-удэнец, продавая шифоньер, стал жертвой мошенников
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчина поверил в оформление курьерской доставки

Жителя Улан-Удэ обманули мошенники, которые ищут своих жертв на популярных сайтах по продаже имущества. В конце января мужчина решил продать шифоньер, установив цену в 3650 рублей.

Объявлением заинтересовался покупатель, назвавшийся жителем Бичурского района. Написав горожанину в мессенджере, он предложил через сайт оформить курьерскую доставку. После чего скинул ему ссылку – по легенде, «для подтверждения сделки и проверки подлинности принадлежащего ему платежного средства». По ссылке требовалось ввести анкетные данные, а также сведения о банковской карте, в том числе номер и защитный код на её оборотной стороне.

Примечательно, что обязательным условием сделки было наличие на карте продавца суммы, равной стоимости продаваемого товара.

Улан-удэнец выполнил инструкции и обнаружил списание более 3,5 тысяч рублей со счёта. Потенциальный покупатель объяснил ситуацию техническими ошибками сервера и посоветовал обратиться в службу поддержки сайта, ссылка на которую была размещена на той же странице, где требовалось ввести персональные данные.

Когда «специалисты техподдержки» и покупатель стали уверять, что для получения денег за товар необходимо внести на счёт дополнительно семь тысяч рублей, улан-удэнец понял, что имеет дело с мошенниками. Он обратился в полицию.



- Отметим, это не первый случай, когда злоумышленники обманывают граждан, предлагая при сделке оформить через сайт курьерскую доставку. Доверяя собеседникам, жертвы мошеннических действий даже не подозревают, что, переходя в мессенджерах по присылаемым ссылкам, в действительности, выходят на страницу сайта-двойника, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Полиция Бурятии призывает жителей: будьте бдительны при совершении финансовых сделок в сети Интернет. Никогда не передавайте третьим лицам данные банковских карт, особенно СVC-код и приходящие в смс-сообщениях пароли подтверждения.
мошенничество

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