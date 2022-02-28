В Бурятии в ДТП пострадал водитель без прав

ДТП произошло в Тарбагатайском районе



В воскресенье, 27 февраля, в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал 18-летний водитель, не имеющий прав.



Всё произошло около 10.30 часов на 24 км автодороги «Улан-Удэ –Николаевский -Тарбагатай», вблизи посёлка Николаевский.



- Водитель 2003 года, не имеющий права управления транспортным средством, совершил опрокидывание автомобиля «Тойота Креста». В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В связи с образованием снежного наката на проезжей части Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой быть предельно внимательными, осторожными и аккуратными на дорогах.



