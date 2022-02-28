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Улан-удэнка перевела 700 тысяч лжепрокурору

Улан-удэнка перевела 700 тысяч лжепрокурору
Происшествия,  Фото:из архива
Прокуратура предупреждает о новом виде обмана

Телефонные аферисты представляются работниками прокуратуры. О новом виде мошенничества сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В феврале жителям Улан-Удэ и Северобайкальска поступали телефонные звонки от неустановленных лиц, представлявшихся заместителем прокурора республики. Для убедительности звонившие подменяли свой номер на номер телефона прокуратуры республики.

Людей извещали о незаконных попытках оформления кредитов и требовали принять участие в операции правоохранительных органов по изобличению мошенников. Для этого им предлагали перевести деньги на якобы безопасные счета.

В двух случаях люди проявили бдительность, поняли, что их обманывают. Одна из жительниц Улан-Удэ, поверив звонившему, оформила кредит и перевела мошенникам 700 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере.

- Прокуратура республики Бурятия предупреждает, что органы прокуратуры не занимаются фискальным контролем за оборотом денежных средств на счетах граждан. Прокурорские работники не предлагают открывать якобы безопасные счета и переводить на них денежные средства. Телефонные звонки от лиц, представляющихся сотрудниками прокуратуры и требующих проведения финансовых операций, осуществляются в мошеннических целях для незаконного изъятия денег и причинения материального ущерба, - предупреждают в пресс-службе регионального надзорного органа.

Людям не следует поддаваться на просьбы о переводе, перечислении денежных средств. Необходимо по возможности прекращать разговор и проверять достоверность поступившей информации, позвонив дежурному прокурору (телефон: 8(3012) 21-44-98). Требуется своевременно сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы (телефон 8(3012) 21-02-02) для оперативного реагирования и пресечения дальнейших мошеннических действий.
прокуратура мошенничество

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