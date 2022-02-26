Сгорела летняя кухня и крыша бани
Вчера в селе Брянск Кабанского района Бурятии загорелась летняя кухня, расположенная под одной крышей с баней на территории частного подворья.
Первыми прибыли добровольные пожарные, а также были привлечены огнеборцы второго Кабанского отряда государственной пожарной службы. Летняя кухня горела изнутри, а огонь распространялся на крышу бани.
- На ликвидацию открытого горения потребовалось около 19 минут. В результате пожара, огнём полностью уничтожена летняя кухня на площади 12 квадратных метров, также сгорела крыша бани. Частично повреждён забор,- сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание электрической проводки, а именно в летней кухне произошло замыкание в распределительной коробке.
В селе в Бурятии из-за короткого замыкания случился пожар
Происшествия, Фото:
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