 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 февраля

25 февраля

Популярное

В Бурятии отправили в колонию водителя, по вине которого погибла девочка

В Бурятии отправили в колонию водителя, по вине которого погибла девочка
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Также мужчину лишили водительских прав

53-летнего жителя Бурятии признали виновным за ДТП, в котором погибла 13-летняя девочка. Мужчину судили по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека и повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Как сообщал «Байкал-Daily», 16 августа 2021 года обвиняемый на своём автомобиле марки «Митсубиси Аутлендер» приехал в гости к отцу в село Хоронхой Кяхтинского района. Тут они стали распивать спиртное. Вечером мужчина поехал к себе домой в Гусиноозёрск, будучи пьяным.

По пути на 201-м км автомобильной дороги «Улан-Удэ-Кяхта» (А340) мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки «Тойота Марк II». В нём находилась семья с детьми.

В результате аварии от полученных повреждений на месте происшествия скончалась 13-летняя девочка. Её родителей и двух сестёр, находившихся в машине, с различными травмами госпитализировали в Кяхтинскую центральную районную больницу, где у матери и одной из девочек диагностированы повреждения, опасные для жизни, причинившие тяжких вред их здоровью. На допросах мужчина полностью признал свою вину.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии поселения с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 
ДТП суд приговор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии поймали прохожего с гашишем
В Бурятии поймали прохожего с гашишем
Происшествия, 25.02.2022
Наркотик он нёс в пакете с одеждой
В Иркутской области за решётку отправили семь «чёрных лесорубов»
В Иркутской области за решётку отправили семь «чёрных лесорубов»
Происшествия, 25.02.2022
Сосны и лиственницы незаконно рубили три года
У жителя Бурятии нашли мешок марихуаны
У жителя Бурятии нашли мешок марихуаны
Происшествия, 25.02.2022
Мужчина второй раз попался с наркотиками
Жительница Бурятии зарезала сожителя
Жительница Бурятии зарезала сожителя
Происшествия, 25.02.2022
Убийство произошло после того, как пара весь день распивала алкоголь
В Бурятии поймали конокрада
В Бурятии поймали конокрада
Происшествия, 25.02.2022
Украденную лошадь вор привёл во двор родственника
В Бурятии лесники окружили «чёрных» лесорубов
В Бурятии лесники окружили «чёрных» лесорубов
Происшествия, 25.02.2022
Улан-удэнцы незаконно рубили лиственницы
В Бурятии офицера оштрафовали за рукоприкладство
В Бурятии офицера оштрафовали за рукоприкладство
Происшествия, 25.02.2022
Офицера разгневало опоздание рядового
В Бурятии племянник убил тётю кочергой
В Бурятии племянник убил тётю кочергой
Происшествия, 25.02.2022
Женщина скончалась по пути в больницу
В Ангарске осудили четырёх человек по делу о грабеже имущества завода на 8 млн
В Ангарске осудили четырёх человек по делу о грабеже имущества завода на 8 млн
Происшествия, 24.02.2022
Воры демонтировали и вывезли металлические изделия с завода
В Улан-Удэ участились случаи хулиганств в больницах
В Улан-Удэ участились случаи хулиганств в больницах
Происшествия, 24.02.2022
Дебоширы всё чаще не дают покоя медикам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^