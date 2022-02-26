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53-летнего жителя Бурятии признали виновным за ДТП, в котором погибла 13-летняя девочка. Мужчину судили по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека и повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Как сообщал «Байкал-Daily», 16 августа 2021 года обвиняемый на своём автомобиле марки «Митсубиси Аутлендер» приехал в гости к отцу в село Хоронхой Кяхтинского района. Тут они стали распивать спиртное. Вечером мужчина поехал к себе домой в Гусиноозёрск, будучи пьяным.
По пути на 201-м км автомобильной дороги «Улан-Удэ-Кяхта» (А340) мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки «Тойота Марк II». В нём находилась семья с детьми.
В результате аварии от полученных повреждений на месте происшествия скончалась 13-летняя девочка. Её родителей и двух сестёр, находившихся в машине, с различными травмами госпитализировали в Кяхтинскую центральную районную больницу, где у матери и одной из девочек диагностированы повреждения, опасные для жизни, причинившие тяжких вред их здоровью. На допросах мужчина полностью признал свою вину.
- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии поселения с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
В Бурятии отправили в колонию водителя, по вине которого погибла девочка
Происшествия, Фото:
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