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Подростков из Бурятии, в которых стрелял отчим, перевезли в Москву

Подростков из Бурятии, в которых стрелял отчим, перевезли в Москву
Происшествия,  Фото:pixabay.com
У обоих братьев минимизирован риск ампутации

Врачи сообщили о завершении критического этапа и минимизации рисков потери ног у подростков из Джидинского района Бурятии, по которым устроил стрельбу пьяный отчим.

23 февраля братьев доставили бортом санитарной авиации в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москву. По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова выделено 3,2 млн рублей на медицинскую эвакуацию в столицу. Бригада медиков сопровождала пациентов на всём пути.

В лечении пострадавших подростков с первых дней были вовлечены специалисты клиники имени Рошаля – НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Они согласовали тактику лечения коллег из детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ и оказывали консультативную помощь.

- Мы получили отзывы наших коллег из клиники имени Рошаля, которые отметили оперативность и правильность организации медицинской помощи на начальном этапе. Благодаря действиям наших медиков и постоянной помощи коллег из Москвы сегодня уже не стоит вопрос о высоких рисках осложнений и ампутации ног. Были большие опасения, так как травмы обширные, серьёзное повреждение сосудов. Но наши хирурги смогли восстановить сосуды, восстановить кровообращение, это самое важное. Сейчас идёт реконструктивно-восстановительный этап, - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Как сообщал «Байкал-Daily», пьяный 29-летний отчим прострелил ноги из ружья подросткам 14 и 16 лет. Инцидент произошёл 13 февраля в селе Оёр Джидинского района.

Мужчина приревновал свою сожительницу и в темноте принял старшего из её сыновей за любовника. Он выстрелил ему в ноги. Пытаясь вырвать из рук стрелявшего ружьё, младший мальчик также получил огнестрельное ранение по ногам.

Детей вертолётом доставили в Улан-Удэ в детскую республиканскую клиническую больницу, а мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело о покушении на убийство. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль.

15 февраля мальчиков в больнице навещал глава Бурятии Алексей Цыденов.  

медицинская помощь

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