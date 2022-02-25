В Бурятии поймали прохожего с гашишем

Наркотик он нёс в пакете с одеждой



Вечером 22 февраля на улице в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии сотрудники наркоконтроля задержали 34-летнего местного жителя. В его пакете с одеждой они обнаружили свёрток с гашишем. Вес изъятого наркотика составил 14 граммов.



Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. Нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Бурятии.







