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В Бурятии поймали прохожего с гашишем

В Бурятии поймали прохожего с гашишем
Происшествия, 
Наркотик он нёс в пакете с одеждой

Вечером 22 февраля на улице в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии сотрудники наркоконтроля задержали 34-летнего местного жителя. В его пакете с одеждой они обнаружили свёрток с гашишем. Вес изъятого наркотика составил 14 граммов.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. Нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Бурятии.



наркотики

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