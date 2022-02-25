В Иркутской области за решётку отправили семь «чёрных лесорубов»











Срубленные деревья обвиняемые отвозили на пилораму, принадлежащую лидеру группы, для переработки. После из бруса строили дома и дворовые постройки. Таким образом, посредством строительства и реализации объектов недвижимости было легализовано свыше 1,5 миллионов рублей.



Наложен арест на имущество фигурантов общей стоимостью порядка 2 миллионов рублей: лесозаготовительную технику и пилораму.



Семерым участникам преступной группы назначено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет в колонии строгого режима. Ещё двое подельников получили условные сроки.



Приговор в законную силу не вступил.





В Иркутской области осуждены лидер и участники преступной группы «чёрных» лесорубов. Всего перед судом предстали девять человек. Они признаны виновными в незаконной добыче лесных насаждений, а также легализации дохода от нелегального бизнеса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Местные жители в возрасте от 21 до 37 лет с 2017 по 2019 годы совершили 22 незаконные рубки сосны и лиственницы на территории Эхирит-Булагатского участкового лесничества.Объём незаконно спиленного леса превысил 3 тысячи кубических метров. По оценкам экспертов, ущерб, причинённый лесному фонду Российской Федерации, составил 8 миллионов рублей.