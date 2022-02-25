У жителя Бурятии нашли мешок марихуаны

Мужчина второй раз попался с наркотиками



10 февраля в Джидинском районе Бурятии в ходе обысков в рамках ранее возбуждённого уголовного дела полицейские обнаружили полимерный мешок и пакет с марихуаной на веранде дома 41-летнего жителя села Оёр. Всего мужчина хранил 1,5 кг наркотиков.



Выяснилось, что мужчина собрал коноплю в конце января, невзирая на то, что двумя неделями ранее был подвергнут уголовному преследованию за наркопреступление. Тогда полицейские изъяли у него 400 граммов спрятанной на придомовой территории конопли.



И в том, и в другом случае от освидетельствования он отказался, но и не стал отрицать, что хранил запрещённое вещество для собственного употребления. За отказ от прохождения процедуры освидетельствования в отношении него составлены протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ.



Ранее он уже был судим. В настоящее время условно осуждён за угрозу убийством.



Свою вину безработный сельчанин признал, сообщили в МВД по Бурятии.



