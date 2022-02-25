 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 февраля

24 февраля

Популярное

Жительница Бурятии зарезала сожителя

Жительница Бурятии зарезала сожителя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийство произошло после того, как пара весь день распивала алкоголь

Ночью 23 февраля в Гусиноозёрской центральной больнице скончался 43-летний мужчина, доставленный из дома на Садовая города Гусиноозёрск накануне вечером с ножевыми ранениями.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. Подозреваемой оказалась 42-летняя сожительница мужчины. На допросе она призналась и рассказала, что произошло в тот роковой вечер.

По данным следствия, 22 февраля на протяжении всего дня пара распивала алкоголь. Вечером пьяные сожители поссорились из-за незначительного повода. Женщина схватила нож и нанесла им несколько ударов в грудную клетку и брюшную полость.

Через несколько минут вернулась её дочь. Увидев страшную картину, она тут же вызвала «скорую». Несмотря на усилия врачей, от полученных повреждений мужчина скончался.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии зарезала сожителя
Жительница Бурятии зарезала сожителя
Происшествия, 25.02.2022
Убийство произошло после того, как пара весь день распивала алкоголь
В Бурятии поймали конокрада
В Бурятии поймали конокрада
Происшествия, 25.02.2022
Украденную лошадь вор привёл во двор родственника
В Бурятии лесники окружили «чёрных» лесорубов
В Бурятии лесники окружили «чёрных» лесорубов
Происшествия, 25.02.2022
Улан-удэнцы незаконно рубили лиственницы
В Бурятии офицера оштрафовали за рукоприкладство
В Бурятии офицера оштрафовали за рукоприкладство
Происшествия, 25.02.2022
Офицера разгневало опоздание рядового
В Бурятии племянник убил тётю кочергой
В Бурятии племянник убил тётю кочергой
Происшествия, 25.02.2022
Женщина скончалась по пути в больницу
В Ангарске осудили четырёх человек по делу о грабеже имущества завода на 8 млн
В Ангарске осудили четырёх человек по делу о грабеже имущества завода на 8 млн
Происшествия, 24.02.2022
Воры демонтировали и вывезли металлические изделия с завода
В Улан-Удэ участились случаи хулиганств в больницах
В Улан-Удэ участились случаи хулиганств в больницах
Происшествия, 24.02.2022
Дебоширы всё чаще не дают покоя медикам
В Бурятии вора нашли по экспертизе ДНК
В Бурятии вора нашли по экспертизе ДНК
Происшествия, 24.02.2022
Вора поймали спустя 1,5 года после преступления
Читинку осудили за запрещённый препарат по снижению веса
Читинку осудили за запрещённый препарат по снижению веса
Происшествия, 24.02.2022
Местная жительница заказала сильнодействующий препарат в Казахстане
В Улан-Удэ школьник подрался с учительницей
В Улан-Удэ школьник подрался с учительницей
Происшествия, 24.02.2022
Школьник вёл себя вызывающего с самого начала урока
В Бурятии водитель пинал автоинспекторов и их машину
В Бурятии водитель пинал автоинспекторов и их машину
Происшествия, 24.02.2022
Пьяный водитель оказал неповиновение сотрудникам ГИБДД
В Улан-Удэ пожарные приезжали на вызов в детскую больницу
В Улан-Удэ пожарные приезжали на вызов в детскую больницу
Происшествия, 24.02.2022
Инцидент произошёл в детской больнице на Модогоева

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^