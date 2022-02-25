Убийство произошло после того, как пара весь день распивала алкоголь
Ночью 23 февраля в Гусиноозёрской центральной больнице скончался 43-летний мужчина, доставленный из дома на Садовая города Гусиноозёрск накануне вечером с ножевыми ранениями.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. Подозреваемой оказалась 42-летняя сожительница мужчины. На допросе она призналась и рассказала, что произошло в тот роковой вечер.
По данным следствия, 22 февраля на протяжении всего дня пара распивала алкоголь. Вечером пьяные сожители поссорились из-за незначительного повода. Женщина схватила нож и нанесла им несколько ударов в грудную клетку и брюшную полость.
Через несколько минут вернулась её дочь. Увидев страшную картину, она тут же вызвала «скорую». Несмотря на усилия врачей, от полученных повреждений мужчина скончался.
В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Жительница Бурятии зарезала сожителя
Происшествия, Фото:
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