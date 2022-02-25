В Бурятии поймали конокрада

Украденную лошадь вор привёл во двор родственника
36-летний житель Баргузинского района Бурятии украл у односельчанина лошадь.
Мужчина, сам имеющий в хозяйстве скот, украл с пастбища лошадь 66-летнего односельчанина. Животное он загнал в ограду дома своего родственника, солгав о том, что купил его. Родственнику он предложил забить лошадь.
На следующий день ничего не подозревавший владелец коня узнал от местных жителей, что его животное находится в чужом дворе. Он отправился туда и, действительно, обнаружил лошадь в загоне.
Конокрад признался, что похитил коня, чтобы забить на мясо.
- Потерпевший заявил о происшедшем в полицию. Отметим, что задержанный неоднократно помогал жителям села пригонять с пастбища их скот. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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Происшествия, Фото:
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