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В Бурятии поймали конокрада

В Бурятии поймали конокрада
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Украденную лошадь вор привёл во двор родственника

36-летний житель Баргузинского района Бурятии украл у односельчанина лошадь.

Мужчина, сам имеющий в хозяйстве скот, украл с пастбища лошадь 66-летнего односельчанина. Животное он загнал в ограду дома своего родственника, солгав о том, что купил его. Родственнику он предложил забить лошадь.

На следующий день ничего не подозревавший владелец коня узнал от местных жителей, что его животное находится в чужом дворе. Он отправился туда и, действительно, обнаружил лошадь в загоне.

Конокрад признался, что похитил коня, чтобы забить на мясо.

- Потерпевший заявил о происшедшем в полицию. Отметим, что задержанный неоднократно помогал жителям села пригонять с пастбища их скот. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


кража

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