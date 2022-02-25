В Бурятии лесники окружили «чёрных» лесорубов









«Чёрными» лесорубами оказались жители Улан-Удэ.



- В ходе осмотра выяснилось, что мужчины успели вырубить более 2 кубометров лиственницы в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 35 тысяч рублей, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Незаконно вырубленные деревья, грузовик Toyota Dyna и бензопила были изъяты. «Чёрными» лесорубами оказались жители Улан-Удэ.- В ходе осмотра выяснилось, что мужчины успели вырубить более 2 кубометров лиственницы в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 35 тысяч рублей, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Незаконно вырубленные деревья, грузовик Toyota Dyna и бензопила были изъяты.





Патрулируя леса в Тарбагатайском районе Бурятии, сотрудники Заудинского лесничества услышали звук бензопилы. Они оставили свой автомобиль и пошли к месту рубки пешком.Подойдя ближе, лесники увидели грузовик, а рядом с ним – двух мужчин, которые рубили деревья и грузили их в машину. Сотрудники лесничества подошли с разных сторон и окружили нарушителей.Увидев лесников, мужчины сознались, что вырубили лиственницы незаконно.Пока в отношении мужчин составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району возбуждения уголовного дела.Обо всех нарушениях в лесах можно сообщить на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.