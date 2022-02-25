В Бурятии росгвардейцы нашли украденный телефон на земле

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Вор стащил телефон в кафе



В полицию обратилась посетительница кафе в селе Кырен Тункинского района Бурятии. Она сообщила, что у неё пропал сотовый телефон.



На место приехали сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии и участковый уполномоченный полиции. Они обратили внимание на единственного в кафе мужчину, который сидел за столиком с двумя женщинами.



- После установления его личности выяснилось, что 47-летний тункинец ранее судим, однако украденного телефона при нём не нашли, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Вскоре росгвардейцам рассказали, что этот мужчина покидал кафе и ходил возле котельной. В этом самом месте, на земле, вскоре был обнаружен украденный телефон.



Подозреваемый был задержан.



