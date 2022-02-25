В Бурятии офицера оштрафовали за рукоприкладство

Офицера разгневало опоздание рядового



Майор войсковой части в Бурятии признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия.



- Установлено, что 20 марта 2021 года майор на полигоне «Бурдуны» под Кяхтой, будучи недовольный опозданием в строй рядового побил его, нанеся несколько ударов, - сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Кяхтинскому гарнизону



Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 80 тысяч рублей.



