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В Бурятии офицера оштрафовали за рукоприкладство

В Бурятии офицера оштрафовали за рукоприкладство
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Офицера разгневало опоздание рядового

Майор войсковой части в Бурятии признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия.

- Установлено, что 20 марта 2021 года майор на полигоне «Бурдуны» под Кяхтой, будучи недовольный опозданием в строй рядового побил его, нанеся несколько ударов, - сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Кяхтинскому гарнизону

Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 80 тысяч рублей.

штраф военнослужащие

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