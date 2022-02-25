Собака легко вышла на след воришки
В Чите полицейские нашли украденные из хостела инструменты с помощью служебной собаки Айк, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что кражу тепловой пушки, углошлифовальной машины, перфоратора, шуроповерта и других инструментов совершили в ночное время. Полицейский-кинолог с помощью служебно-розыскной собаки Айк вышел на след к одному из номеров хостела. Там оказался ранее судимый 34-летний житель Тунгокоченского района, украденное имущество нашли в его номере.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Инструменты изъяты и возвращены потерпевшему.
В Чите служебная собака Айк помогла раскрыть кражу
Происшествия, Фото:
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