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В Бурятии виновнику смертельного ДТП ужесточили наказание

В Бурятии виновнику смертельного ДТП ужесточили наказание
Происшествия,  Фото:pixabay.com
По вине пьяного водителя погиб пассажир

В декабре 2021 года осудили 30-летнего жителя Улан-Удэ, по вине которого погиб пассажир. Ему назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, также он был лишён водительских прав на 1 год 6 месяцев.

Смертельное ДТП произошло в июне 2019 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина управлял автомобилем в селе Сотниково Иволгинского района. Двигаясь с превышением скорости, он попал в аварию, в результате которой погиб пассажир.

Прокурор района на судебное решение подал апелляцию, посчитав назначенное судом наказание чрезмерно мягким, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Верховный суд Бурятии представление прокурора удовлетворил. Указание об условном осуждении было исключено. Назначено наказание в виде лишения свободы на три год. Сидеть мужчина будет в колонии-поселении. 
ДТП

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