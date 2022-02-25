По вине пьяного водителя погиб пассажир
В декабре 2021 года осудили 30-летнего жителя Улан-Удэ, по вине которого погиб пассажир. Ему назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, также он был лишён водительских прав на 1 год 6 месяцев.
Смертельное ДТП произошло в июне 2019 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина управлял автомобилем в селе Сотниково Иволгинского района. Двигаясь с превышением скорости, он попал в аварию, в результате которой погиб пассажир.
Прокурор района на судебное решение подал апелляцию, посчитав назначенное судом наказание чрезмерно мягким, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Верховный суд Бурятии представление прокурора удовлетворил. Указание об условном осуждении было исключено. Назначено наказание в виде лишения свободы на три год. Сидеть мужчина будет в колонии-поселении.
В Бурятии виновнику смертельного ДТП ужесточили наказание
Происшествия, Фото:
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