В Ангарске осудили четырёх человек по делу о грабеже имущества завода на 8 млн

Воры демонтировали и вывезли металлические изделия с завода



Ангарский городской суд в Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, признав их виновными в грабеже и вымогательстве имущества бывшего завода металлоконструкций. Ущерб превысил 8 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



- Суд установил, что в 2018 году подсудимые, угрожая применением насилия представителю собственника бывшего завода металлоконструкций в посёлке Мегет, требовали передать им находящийся на его территории лом чёрного и цветного металла на общую сумму 8,6 млн рублей. Не добившись желаемого, через несколько дней под предлогом якобы наличия гражданско-правовых отношений и юридического спора, используя фиктивные документы, злоумышленники демонтировали и вывезли с охраняемой территории завода металлические изделия на общую сумму свыше 7,2 млн рублей, - говорится в сообщении.



Преступная деятельность была пресечена осенью 2018 года. В ходе обысков у одного из соучастников правоохранители изъяли патроны к огнестрельному оружию.



Суд приговорил мужчин к лишению свободы на сроки от 6 лет и 4 месяцев до 8 лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворил иск потерпевшей стороны на сумму свыше 6,5 млн рублей.



Приговор в законную силу не вступил.

