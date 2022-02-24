В Улан-Удэ участились случаи хулиганств в больницах

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Дебоширы всё чаще не дают покоя медикам



Только за три дня сотрудники вневедомственной охраны трижды выезжали на срабатывание кнопок тревожной сигнализации в медицинские учреждения Улан-Удэ.



- Во всех случаях нарушители находились в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок, выражались нецензурной бранью и мешали работать персоналу. А на просьбы прекратить свои хулиганские действия не реагировали, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Всех трёх задержанных мужчин росгвардейцы передали полицейским для дальнейшего разбирательства.



