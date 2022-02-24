В Бурятии вора нашли по экспертизе ДНК

Вора поймали спустя 1,5 года после преступления



В Гусиноозёрске раскрыли кражу, совершённую около 1,5 лет назад, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Всё произошло в сентябре 2020 года. Неизвестный залез на склад частной организации и украл запчасти от легковой машины, холодильник и 12 полипропиленовых труб. Ущерб был оценён на сумму 62 тысячи рублей.



В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативная группа на земле обнаружила кровь подозреваемого: вероятно, он порезался, пробираясь в склад через разбитое камнем стекло. Специалисты провели генетическую экспертизу, однако в базе этого человека не нашлось.



В конце 2021 года полицейские за наркопреступление задержали 19-летнего жителя Гусиноозёрска. У него взяли анализ ДНК по слюне, и образец совпал с тем, что был взят на месте кражи в складе.



Молодой человек признался, что украл со склада имущество и вывез на мотоцикле друга. Запасные части от автомобиля и холодильника он сдал в пункт приёма металла, а трубы отдал родственнику.



Постоянного источника дохода молодой человек не имеет.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие.

