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В Бурятии вора нашли по экспертизе ДНК

В Бурятии вора нашли по экспертизе ДНК
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вора поймали спустя 1,5 года после преступления

В Гусиноозёрске раскрыли кражу, совершённую около 1,5 лет назад, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Всё произошло в сентябре 2020 года. Неизвестный залез на склад частной организации и украл запчасти от легковой машины, холодильник и 12 полипропиленовых труб. Ущерб был оценён на сумму 62 тысячи рублей.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативная группа на земле обнаружила кровь подозреваемого: вероятно, он порезался, пробираясь в склад через разбитое камнем стекло. Специалисты провели генетическую экспертизу, однако в базе этого человека не нашлось.

В конце 2021 года полицейские за наркопреступление задержали 19-летнего жителя Гусиноозёрска. У него взяли анализ ДНК по слюне, и образец совпал с тем, что был взят на месте кражи в складе.

Молодой человек признался, что украл со склада имущество и вывез на мотоцикле друга. Запасные части от автомобиля и холодильника он сдал в пункт приёма металла, а трубы отдал родственнику.

Постоянного источника дохода молодой человек не имеет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие. 
кража ДНК

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