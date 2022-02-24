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Читинку осудили за запрещённый препарат по снижению веса

Читинку осудили за запрещённый препарат по снижению веса
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Местная жительница заказала сильнодействующий препарат в Казахстане

В Чите суд вынес приговор в отношении местной жительницы, признав её виновной в контрабанде сильнодействующего вещества, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- 6 января 2020 года подсудимая, действуя умышлено, посредством мессенджера WhatsApp, заказала из Республики Казахстан препарат для снижения веса, содержащий в своём составе сильнодействующее вещество - сибутрамин, общей массой 10,38 гр., произведя оплату его стоимости. 25 января 2021 года она получила международное почтовое отправление, поступившее от незнакомца, - говорится в сообщении.

По закону, сибутрамин запрещён к свободной реализации на территории РФ, если нету подтверждающих документов (рецепта), содержащих о наименовании и количестве назначенного лекарства.

Суд приговорил женщине наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.
контрабанда

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