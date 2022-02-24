Пьяный водитель оказал неповиновение сотрудникам ГИБДД
Баргузинский районный суд Бурятии рассмотрел дело об административном правонарушении мужчины, который пинал и материл сотрудников ГИБДД.
В тот день автоинспекторы остановили водителя. Но он отказался предъявить документы на право управления автомобилем. От мужчины исходил резкий запах алкоголя, а его речь была невнятной.
Сотрудники ГИБДД несколько раз потребовали, чтобы водитель прошёл с ними в служебный автомобиль для установления личности и составления протокола. Однако мужчина не реагировал, вместо этого он пересел на пассажирское место и попытался заблокировать дверь.
Автоинспекторы вывели его из машины принудительно. Тогда он стал хвататься за форменное обмундирование сотрудников, пинал их ногами, при этом всячески матеря. В какой-то момент он пнул левое боковое зеркало служебного автомобиля
- Гражданин вину признал частично, пояснил, что за рулём автомобиля не находился, кто был за рулём, не помнит в силу алкогольного опьянения. Заявил, что сотрудники полиции его оговаривают. При этом согласен с тем, что оказал злостное неповиновение сотрудникам полиции, - сообщили в Баргузинском районном суде.
В итоге мужчина получил административный арест на 15 суток.
В Бурятии водитель пинал автоинспекторов и их машину
Происшествия, Фото:
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