В Бурятии водитель пинал автоинспекторов и их машину

Пьяный водитель оказал неповиновение сотрудникам ГИБДД



Баргузинский районный суд Бурятии рассмотрел дело об административном правонарушении мужчины, который пинал и материл сотрудников ГИБДД.



В тот день автоинспекторы остановили водителя. Но он отказался предъявить документы на право управления автомобилем. От мужчины исходил резкий запах алкоголя, а его речь была невнятной.



Сотрудники ГИБДД несколько раз потребовали, чтобы водитель прошёл с ними в служебный автомобиль для установления личности и составления протокола. Однако мужчина не реагировал, вместо этого он пересел на пассажирское место и попытался заблокировать дверь.



Автоинспекторы вывели его из машины принудительно. Тогда он стал хвататься за форменное обмундирование сотрудников, пинал их ногами, при этом всячески матеря. В какой-то момент он пнул левое боковое зеркало служебного автомобиля



- Гражданин вину признал частично, пояснил, что за рулём автомобиля не находился, кто был за рулём, не помнит в силу алкогольного опьянения. Заявил, что сотрудники полиции его оговаривают. При этом согласен с тем, что оказал злостное неповиновение сотрудникам полиции, - сообщили в Баргузинском районном суде.



В итоге мужчина получил административный арест на 15 суток.





