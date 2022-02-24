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В Улан-Удэ школьник подрался с учительницей

В Улан-Удэ школьник подрался с учительницей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Школьник вёл себя вызывающего с самого начала урока

Скандал произошёл в улан-удэнской школе №63. Там девятиклассник подрался с учительницей географии, сообщает паблик Babr Mash | Бабр Мэш. В паблике размещено то самое видео конфликта.

Сообщается, что школьник вёл себя вызывающе с начала урока: грубил, мешал проводить занятие. Тогда учительница выгнала его из класса. Парень вернулся за зарядкой – это вывело педагога из себя. Она стала выталкивать подростка из кабинета, бить по голове. Парень толкнул учительницу в ответ, уронив её на пол.

Потасовку снял на телефон один из школьников.

- После инцидента учительница не появлялась на работе два дня. Руководство школы провело беседу с учительницей, парнем и его старшей сестрой — родители на заработках в Москве. Конфликт уладили обоюдными извинениями, - сообщает Babr Mash.

Как сообщал «Байкал-Daily», похожий скандал разразился в декабре 2020 года в Ново-Онохойской школе. Школьники сняли на видео, как учительница кричала на мальчика, обвиняя его, что он мешал вести урок, а затем ударила ребёнка по голове.

На случившееся отреагировали следственное управление СКР по Бурятии, республиканская прокуратура, детский омбудсмен Наталья Ганькина. Все они выезжали в эту школу. В минобрнауки Бурятии тогда сообщали, что педагога планируют уволить по статье. Однако многие жители Бурятии, в том числе известные люди, вступились за учительницу.

Педагог принесла свои извинения, родители мальчика примирились с ней. Потому было решено не увольнять женщину по статье, чтобы она могла остаться в профессии.


школа учителя

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