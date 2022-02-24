Школьник вёл себя вызывающего с самого начала урока
Скандал произошёл в улан-удэнской школе №63. Там девятиклассник подрался с учительницей географии, сообщает паблик Babr Mash | Бабр Мэш. В паблике размещено то самое видео конфликта.
Сообщается, что школьник вёл себя вызывающе с начала урока: грубил, мешал проводить занятие. Тогда учительница выгнала его из класса. Парень вернулся за зарядкой – это вывело педагога из себя. Она стала выталкивать подростка из кабинета, бить по голове. Парень толкнул учительницу в ответ, уронив её на пол.
Потасовку снял на телефон один из школьников.
- После инцидента учительница не появлялась на работе два дня. Руководство школы провело беседу с учительницей, парнем и его старшей сестрой — родители на заработках в Москве. Конфликт уладили обоюдными извинениями, - сообщает Babr Mash.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожий скандал разразился в декабре 2020 года в Ново-Онохойской школе. Школьники сняли на видео, как учительница кричала на мальчика, обвиняя его, что он мешал вести урок, а затем ударила ребёнка по голове.
На случившееся отреагировали следственное управление СКР по Бурятии, республиканская прокуратура, детский омбудсмен Наталья Ганькина. Все они выезжали в эту школу. В минобрнауки Бурятии тогда сообщали, что педагога планируют уволить по статье. Однако многие жители Бурятии, в том числе известные люди, вступились за учительницу.
Педагог принесла свои извинения, родители мальчика примирились с ней. Потому было решено не увольнять женщину по статье, чтобы она могла остаться в профессии.
В Улан-Удэ школьник подрался с учительницей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Школьник вёл себя вызывающего с самого начала урока
Инцидент произошёл в детской больнице на Модогоева
«Целительница» напугала бабушку порчей
В прошлом году на дорогах погибли пять детей
Вор схватил первые попавшиеся в прихожей вещи
Один из смертельных пожаров произошёл из-за выпавших из печки угольков
Женщина распространяла наркотики сразу в трёх городах
Ребёнок признался, что хотел пошутить
Их тела он закопал на мусорном полигоне
Фото товаров аферистка скачивала с интернета и выдавала за свои
После кражи мужчина уехал в район
Причина возгорания установлена
Проводится доследственная проверка
Двоих парней и девушку арестовали
Пожар произошёл в Нижнем Саянтуе