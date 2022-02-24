 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 февраля

23 февраля

Популярное

В Улан-Удэ пожарные приезжали на вызов в детскую больницу

В Улан-Удэ пожарные приезжали на вызов в детскую больницу
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Инцидент произошёл в детской больнице на Модогоева

Сегодня в 09.12 в центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании в детской республиканской клинической больнице по улице Модогоева в Улан-Удэ.

Спустя три минуты пожарные расчёты прибыли на место. Они обследовали помещения больницы и обнаружили короткое замыкание розетки. Оно обошлось без дальнейшего распространения огня.

- Эвакуация не производилась. На месте работает дознаватель, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии. 
пожар детская республиканская клиническая больница

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ школьник подрался с учительницей
В Улан-Удэ школьник подрался с учительницей
Происшествия, 24.02.2022
Школьник вёл себя вызывающего с самого начала урока
В Улан-Удэ пожарные приезжали на вызов в детскую больницу
В Улан-Удэ пожарные приезжали на вызов в детскую больницу
Происшествия, 24.02.2022
Инцидент произошёл в детской больнице на Модогоева
«Колдунья» украла у 90-летней иркутянки 70 тысяч рублей
«Колдунья» украла у 90-летней иркутянки 70 тысяч рублей
Происшествия, 24.02.2022
«Целительница» напугала бабушку порчей
В Бурятии выросло число ДТП с участием детей
В Бурятии выросло число ДТП с участием детей
Происшествия, 24.02.2022
В прошлом году на дорогах погибли пять детей
В Бурятии обокрали квартиру, где дети забыли закрыть дверь
В Бурятии обокрали квартиру, где дети забыли закрыть дверь
Происшествия, 24.02.2022
Вор схватил первые попавшиеся в прихожей вещи
В Бурятии на пожарах погибли два человека
В Бурятии на пожарах погибли два человека
Происшествия, 24.02.2022
Один из смертельных пожаров произошёл из-за выпавших из печки угольков
Иркутянка сбывала «соли» через закладки
Иркутянка сбывала «соли» через закладки
Происшествия, 24.02.2022
Женщина распространяла наркотики сразу в трёх городах
В Улан-Удэ школу «заминировал» 10-летний мальчик
В Улан-Удэ школу «заминировал» 10-летний мальчик
Происшествия, 24.02.2022
Ребёнок признался, что хотел пошутить
Житель Иркутской области из-за долга убил двух человек
Житель Иркутской области из-за долга убил двух человек
Происшествия, 24.02.2022
Их тела он закопал на мусорном полигоне
Мошенница из Иркутска продавала жителям Бурятии несуществующие товары
Мошенница из Иркутска продавала жителям Бурятии несуществующие товары
Происшествия, 23.02.2022
Фото товаров аферистка скачивала с интернета и выдавала за свои
В Бурятии сгорел автомобиль
В Бурятии сгорел автомобиль
Происшествия, 23.02.2022
Причина возгорания установлена
В летевшем в Иркутск самолёте умер пассажир
В летевшем в Иркутск самолёте умер пассажир
Происшествия, 23.02.2022
Проводится доследственная проверка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^