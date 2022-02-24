Инцидент произошёл в детской больнице на Модогоева
Сегодня в 09.12 в центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании в детской республиканской клинической больнице по улице Модогоева в Улан-Удэ.
Спустя три минуты пожарные расчёты прибыли на место. Они обследовали помещения больницы и обнаружили короткое замыкание розетки. Оно обошлось без дальнейшего распространения огня.
- Эвакуация не производилась. На месте работает дознаватель, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
В Улан-Удэ пожарные приезжали на вызов в детскую больницу
Происшествия, Фото:
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