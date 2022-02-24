В Улан-Удэ пожарные приезжали на вызов в детскую больницу

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Инцидент произошёл в детской больнице на Модогоева



Сегодня в 09.12 в центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании в детской республиканской клинической больнице по улице Модогоева в Улан-Удэ.



Спустя три минуты пожарные расчёты прибыли на место. Они обследовали помещения больницы и обнаружили короткое замыкание розетки. Оно обошлось без дальнейшего распространения огня.



- Эвакуация не производилась. На месте работает дознаватель, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

