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«Колдунья» украла у 90-летней иркутянки 70 тысяч рублей

«Колдунья» украла у 90-летней иркутянки 70 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
«Целительница» напугала бабушку порчей

С начала года в нескольких районах Иркутской области пожилые женщины сообщали в полицию о том, что их деньги похитили «целительницы», обещавшие снять порчу.

Так, в Иркутске сотрудники уголовного розыска ищут мошенницу, которая обманом похитила деньги 90-летней пенсионерки. Пожилая женщина лишилась более 70 тысяч рублей.

К ней на улице подошла незнакомка и напугала словами, что на неё наложена порча. «Целительница» заявила, что у неё есть магические способности, и она может снять порчу. Диалог продолжился в квартире доверчивой бабушки, где мошенница уговорила её передать все сбережения, чтобы «почистить» их.

Приметы разыскиваемой: возраст 40-50 лет, смуглый цвет лица, рост 150-155 сантиметров, волосы черные, худощавого телосложения.

Кроме этого, накануне в Братске сыщики установили личности двух подозреваемых в хищении 14 тысяч рублей у пенсионерки. Задержанные пояснили, что взяли деньги 71-летней местной жительницы. С подозреваемыми работают следователи.

Ранее в Тулунском районе сыщики задержали «гадалку», которая подозревается в хищении денег у доверчивой женщины. Подозреваемая не стала отрицать причастность к произошедшему.

Полиция просит провести беседы со своими пожилыми родственниками. Следует разъяснить им, что не следует пускать в дом незнакомых людей, кем бы они себя ни называли, особенно если в разговоре речь идёт о деньгах.

кража

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