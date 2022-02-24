«Колдунья» украла у 90-летней иркутянки 70 тысяч рублей

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

«Целительница» напугала бабушку порчей



С начала года в нескольких районах Иркутской области пожилые женщины сообщали в полицию о том, что их деньги похитили «целительницы», обещавшие снять порчу.



Так, в Иркутске сотрудники уголовного розыска ищут мошенницу, которая обманом похитила деньги 90-летней пенсионерки. Пожилая женщина лишилась более 70 тысяч рублей.



К ней на улице подошла незнакомка и напугала словами, что на неё наложена порча. «Целительница» заявила, что у неё есть магические способности, и она может снять порчу. Диалог продолжился в квартире доверчивой бабушки, где мошенница уговорила её передать все сбережения, чтобы «почистить» их.



Приметы разыскиваемой: возраст 40-50 лет, смуглый цвет лица, рост 150-155 сантиметров, волосы черные, худощавого телосложения.



Кроме этого, накануне в Братске сыщики установили личности двух подозреваемых в хищении 14 тысяч рублей у пенсионерки. Задержанные пояснили, что взяли деньги 71-летней местной жительницы. С подозреваемыми работают следователи.



Ранее в Тулунском районе сыщики задержали «гадалку», которая подозревается в хищении денег у доверчивой женщины. Подозреваемая не стала отрицать причастность к произошедшему.



Полиция просит провести беседы со своими пожилыми родственниками. Следует разъяснить им, что не следует пускать в дом незнакомых людей, кем бы они себя ни называли, особенно если в разговоре речь идёт о деньгах.



