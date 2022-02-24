В Бурятии обокрали квартиру, где дети забыли закрыть дверь

Вор схватил первые попавшиеся в прихожей вещи



Утром 21 февраля в полицию обратилась 42-летняя жительница села Иволгинск. Она рассказала, что ночью неизвестный украл с вешалки в прихожей квартиры её дубленку и шерстяную шапку, а также толстовку супруга.



Как выяснилось, вор смог проникнуть в квартиру, поскольку дети забыли запереть за собой входную дверь. Ущерб составил около 28 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Под подозрение сразу попал мужчина, в течение недели ночевавший в подъезде многоквартирного дома. 37-летний мужчина по горячим следам был разыскан и задержан.



Задержанный, ранее судимый за кражи, преступления против жизни и здоровья, а также в сфере незаконного оборота наркотиков, признался в содеянном. Он рассказал, что схватил с вешалки в квартире первую попавшуюся одежду и убежал. Толстовку надел на себя, а от женских вещей, по его словам, избавился.



В настоящее время он также привлекается к уголовной ответственности за кражу денег со счёта родственницы.



Сам он бродяжничает уже несколько месяцев.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

