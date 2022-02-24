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В Бурятии обокрали квартиру, где дети забыли закрыть дверь

В Бурятии обокрали квартиру, где дети забыли закрыть дверь
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор схватил первые попавшиеся в прихожей вещи

Утром 21 февраля в полицию обратилась 42-летняя жительница села Иволгинск. Она рассказала, что ночью неизвестный украл с вешалки в прихожей квартиры её дубленку и шерстяную шапку, а также толстовку супруга.

Как выяснилось, вор смог проникнуть в квартиру, поскольку дети забыли запереть за собой входную дверь. Ущерб составил около 28 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Под подозрение сразу попал мужчина, в течение недели ночевавший в подъезде многоквартирного дома. 37-летний мужчина по горячим следам был разыскан и задержан.

Задержанный, ранее судимый за кражи, преступления против жизни и здоровья, а также в сфере незаконного оборота наркотиков, признался в содеянном. Он рассказал, что схватил с вешалки в квартире первую попавшуюся одежду и убежал. Толстовку надел на себя, а от женских вещей, по его словам, избавился.

В настоящее время он также привлекается к уголовной ответственности за кражу денег со счёта родственницы.

Сам он бродяжничает уже несколько месяцев.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
кража

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