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Иркутянка сбывала «соли» через закладки

Иркутянка сбывала «соли» через закладки
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Женщина распространяла наркотики сразу в трёх городах

В Иркутской области полицейские при участии отряда специального назначения «Гром» пресекли региональный канал сбыта «солей» и других наркотиков.

Их распространяла 38-летняя жительница Иркутска. Наркосбытчицу задержали в Шелеховском районе, где она намеревалась спрятать очередной сверток с кристаллами психостимулятора. В ходе обысков по месту жительства подозреваемой изъято свыше 650 грамм наркотиков синтетического происхождения, весы и упаковочный материал.

- Предварительно установлено, что 38-летняя жительница областного центра занималась незаконным бизнесом на территории Иркутска, Ангарска и Шелехова путём размещения тайников-«закладок». Оплату получала безналичным способом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Кроме того, оперативники установили ещё 38, сформированных женщиной ранее тайников. Их содержимое направлено на экспертизу.



Помимо этого, в ходе отработки оперативной информации полицейские выявили факт сбыта задержанной более 800 грамм «соли» ранее судимому за подобное деяние жителю Ангарска.

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные хранение и сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере». Фигурантке избрана мера пресечения в виде ареста.

наркотики

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