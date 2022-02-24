Иркутянка сбывала «соли» через закладки









В Иркутской области полицейские при участии отряда специального назначения «Гром» пресекли региональный канал сбыта «солей» и других наркотиков.Их распространяла 38-летняя жительница Иркутска. Наркосбытчицу задержали в Шелеховском районе, где она намеревалась спрятать очередной сверток с кристаллами психостимулятора. В ходе обысков по месту жительства подозреваемой изъято свыше 650 грамм наркотиков синтетического происхождения, весы и упаковочный материал.- Предварительно установлено, что 38-летняя жительница областного центра занималась незаконным бизнесом на территории Иркутска, Ангарска и Шелехова путём размещения тайников-«закладок». Оплату получала безналичным способом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Кроме того, оперативники установили ещё 38, сформированных женщиной ранее тайников. Их содержимое направлено на экспертизу.Помимо этого, в ходе отработки оперативной информации полицейские выявили факт сбыта задержанной более 800 грамм «соли» ранее судимому за подобное деяние жителю Ангарска.Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные хранение и сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере». Фигурантке избрана мера пресечения в виде ареста.