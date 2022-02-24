Ребёнок признался, что хотел пошутить
В Улан-Удэ установили автора сообщения о минировании школы №63, которое было отправлено 22 февраля. В тот школьников, учителей и работников эвакуировали, детей распустили по домам. В ходе осмотра взрывотехники ОМОН Росгвардии опасных предметов в школе не обнаружили.
Письмо, в котором говорилось об угрозе взрыва, как выяснилось, отправил 10-летний школьник.
- 22 февраля на электронный адрес одной из улан-удэнских школ поступило сообщение о минировании. В ходе осмотра взрывотехники ОМОН Росгвардии опасных предметов не обнаружили. Оперативник отдела полиции №2 в ходе выезда в составе следственно-оперативной группы установил личность отправителя письма – 10-летнего школьника, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Выяснилось, что ребёнок, имея свободный доступ к электронной почте родственника – учащегося той же школы, воспользовался ею. Через мобильный телефон мальчик отправил сообщение об угрозе взрыва на адрес школы. Ребёнок признался, что таким образом он «хотел пошутить».
Мальчик живёт в благополучной неполной семье. С ним проведена профилактическая беседа, он будет поставлен на профилактический учёт в ПДН. В отношении 35-летнего отца мальчика составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ – за неисполнение родительских обязанностей.
В Улан-Удэ школу «заминировал» 10-летний мальчик
Происшествия, Фото:
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